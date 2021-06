Viabilità caotica al mare: minacce in auto, arriva la polizia che chiama rinforzi ed evita la rissa

FANO Acceso diverbio per questioni di viabilità, a Fano nella zona di Sassonia durante la serata di sabato scorso. Toni concitati e parole taglienti fra due automobilisti che però, assicurano le ricostruzioni dell’episodio, non sono arrivati al contatto fisico per il tempestivo intervento da parte di una pattuglia della polizia locale, che si trovava in zona proprio in quel momento. È stato chiamato a rinforzo il personale del commissariato fanese, perché uno dei due contendenti avrebbe stretto fra le mani un corpo contundente.





Tutto si è comunque concluso, al termine di una fase piuttosto agitata, senza che la situazione degenerasse. L’episodio è avvenuto fra 22.30 e le 23 di sabato scorso e in tutta evidenza ha richiamato l’attenzione di alcune persone presenti in zona. Su un social è infatti comparso un post che chiedeva informazioni su eventuali sviluppi, seguito da commenti e reazioni su una scala di toni che andava dall’ironico al preoccupato. Secondo la versione ufficiale, dunque, l’acceso diverbio ha avuto inizio per una generica questione di viabilità.



Di solito gli animi si accendono in strada per un parcheggio conteso, per un sorpasso sgradito oppure per una mancata precedenza (soltanto per fare qualche esempio dei casi più frequenti), cui può seguire un rischioso innalzarsi dei volumi della voce e un concatenarsi di parole che ne chiamano altre per risposta. Qualunque sia stato il motivo del diverbio risalente a sabato scorso, la polizia locale è dovuta intervenire per porsi come paciere ed è stato necessario richiedere anche l’intervento di una pattuglia del commissariato.



