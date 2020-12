Fano, arriva da Riccione per rubare in basilica l'intera cassa delle offerte. I carabinieri lo fermano alla stazione dei treni

FANO Arrestato per furto un senzatetto riccionese di 31 anni, accusato di avere rubato la cassetta delle offerte nella basilica di San Paterniano. Risulta che l’uomo si rivolgesse per i pasti alla vicina mensa dell’Opera Padre Pio, in via Malvezzi.

I carabinieri l’hanno rintracciato alla stazione ferroviaria e hanno recuperato sia il contenitore per la raccolta degli oboli sia l’intero contenuto, che ammontava a 140 euro in monete. Cassetta e contanti sono stati restituiti ai frati della basilica. Il senzatetto è stato ripreso dalle telecamere di video-sorveglianza, mentre camminava in via Nolfi trasportando a spalla la cassetta delle offerte. I controlli si sono quindi concentrati sulla zona della stazione, dove l’attenzione è stata attirata dall’armeggiare maldestro del trentunenne, che si stava affrettando a raccogliere da terra alcune monetine e che nello stesso momento provava a nascondere uno sportellino in legno e un apribottiglie. Nel sottopasso ferroviario i militi della compagnia fanese hanno trovato una cassetta in legno, la stessa rubata in basilica, e a quel punto il trentunenne riccionese avrebbe confessato. Ora è in libertà in attesa del giudizio, dopo la convalida dell’arresto.



