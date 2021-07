Fano, emergenza finita bene per un paracadutista a Baia Metauro: la tela recuperata in mare

FANO Intervento a 500-600 metri dalla spiaggia di Baia Metauro, ieri alle 17.30, per recuperare un paracadute caduto in mare. Diverse le ricostruzioni dell’episodio. La guardia costiera, che ha fatto uscire un paio di lance, sostiene che il paracadutista sia caduto in acqua e abbia poi riguadagnato a nuoto la riva. Per l’associazione paracadutisti la vela difettosa sarebbe stata sganciata in aria per ricadere in mare. Il suo conduttore avrebbe azionato quella di d’emergenza, atterrando sul campo d’aviazione senza problemi. Versione confermata da una operatrice balneare.

