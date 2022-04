Il commissario Moretta nel ricordo dell'attore Longarini, due puntate pilota della serie fanese. Con l'incasso si compreranno dei defibrillatori

FANO Le due puntate pilota della serie televisiva Il commissario Moretta saranno presentate oggi al cinema Masetti di Fano. I contenuti di questo poliziesco fanese, diretto da Henry Secchiaroli, saranno illustrati a partire dalle 17.30, poi proiezioni alle 18.30 e alle 21.15. Ingresso 5 euro, l’intero incasso sarà impiegato per acquistare defibrillatori da installare in strutture pubbliche oppure private, purché aperte al pubblico.

«Sarà un evento molto emozionante», afferma il regista Secchiaroli, perché la presentazione della crime story fanese è anche l’occasione per ricordare l’attore protagonista Luca Longarini, il commissario Moretta. «Ci ha improvvisamente lasciato lo scorso dicembre – aggiunge Secchiaroli – ma continuerà a vivere nelle pellicole prodotte da Hego Film. Per ricordare il suo grande impegno sul set e la grande amicizia, abbiamo deciso di devolvere l’intero incasso della serata per acquistare i defibrillatori». Longarini era stato attore di riferimento per Secchiaroli anche in gran parte delle sue produzioni cinematografiche: la fortunata serie Gli sbancati e Fate Vobis. Le due puntate pilota durano 40 minuti ognuna. La serie vuole essere sia un racconto poliziesco sia un moderno strumento promozionale di Fano e del suo territorio.

