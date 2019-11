Fano, malore fatale in spiaggia: donna di 46 anni muore passeggiando

FANO - Un malore fatale l'ha colpita di mattina, mentre passeggiava sulla spiaggia di Arzilla. Una camminata per respirare un po’ di aria buona e far sgranchire le gambe anche al cane. All’altezza dello Chalet del mar, però, Ottavia Salvini, fanese di 46 anni, si è sentita male ed è crollata a terra. Qualcuno ha chiamato i soccorsi e il personale del servizio 118 è arrivato sul posto, cercando inutilmente di aiutare la donna a riprendersi. Disperata la corsa verso il Santa Croce, ma la situazione continuava a non migliorare ed è rimasta gravissima anche all’arrivo al pronto soccorso: codice rosso, emergenza assoluta e immediato pericolo di vita. I tentativi di salvare la quarantaseienne fanese sono proseguiti, però senza risultato e la pur giovane fibra della donna ha ceduto definitivamente. Il corpo è stato composto nell’obitorio del Santa Croce, secondo le prime ipotesi dovrebbe trattarsi di un attacco cardiaco.

