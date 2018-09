Esordio in Rai a "I soliti ignoti" per Maggi di Maredentro l'uomo dei salvataggi estivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Enzo Maggi addestra chi vuole salvare le persone, che accada in mare o altrove. A Fano e nell’ambiente si sa, a “I soliti ignoti” non è dato conoscere. Almeno fino a sabato, quando andrà in onda la puntata della trasmissione di Rai 1 condotta da Amadeus registrata venerdì al Teatro delle Vittorie e che ha annoverato il fondatore di “Maredentro” fra gli otto personaggi misteriosi cui attribuire un’identità. «Esperienza divertente ma inaspettata. Dico la verità, non seguo molto la televisione» racconta Maggi, che ha dovuto così aggiornarsi quando la produzione del programma, che fa scouting negli ambiti più curiosi, ha contattato la Salvamento Academy di cui è istruttore e che ha poi fatto il suo nome. «E’ successo una ventina di giorni fa. Giovedì sono partito per Roma e venerdì nel giro di un’oretta era tutto fatto. Impressioni? E’ una specie di catena di montaggio. Comunque tutta gente molto professionale e anche molto disponibile». Solo un fugace saluto con Amadeus. «Stavolta sono stato chiamato, da giovane invece – rivela Maggi - mi ero fatto avanti io per “Il gioco delle coppie” ma non mi avevano preso». Che poi in treno Maggi abbia incrociato Monica Pierini, fanese pure lei e titolare dell’azienda agricola Bartolacci, a sua volta reclutata per “I soliti ignoti” (puntata in onda il 28), può uno scherzo del destino.