Fano, donna travolta in via Roma da un'auto sulle strisce pedonali

FANO - Stava attraversando via Roma, a Fano, quando è stata investita da un’automobile diretta verso l’entroterra. Incidente stradale all’altezza di via Togliatti, ieri poco dopo le 12.30: l’urto ha scaraventato a terra una fanese di 56 anni, che è stata trasportata in ambulanza all’ospedale San Salvatore di Pesaro per sospette fratture. Secondo la prima ricostruzione dell’episodio, effettuata da una pattuglia della polizia locale, la donna stava attraversando la strada Flaminia sulle strisce pedonali vicino alla farmacia e camminava sotto l’ombrello, perché in quel frangente pioveva con una certa intensità. Al volante della Fiat Panda c’era una settantasettenne, anche lei fanese, rimasta illesa. Sono subito apparse di una certa gravità, invece, le condizioni della donna più giovane ricoverata poi a Pesaro. Sul posto due pattuglie della polizia locale anche per governare il traffico.

