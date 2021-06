Raffica di incidenti: frontale tra due auto e 4 schianti in scooter, coinvolti giovanissimi

FANO Al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce tre quindicenni feriti in altrettanti incidenti stradali avvenuti ieri a Fano. Le pattuglie della polizia locale ne hanno rilevati quattro nel volgere di 10 ore: due a Bellocchi a poca distanza di tempo l’uno dall’altro. Nell’altro caso le conseguenze per le persone coinvolte non hanno richiesto l’intervento dell’ambulanza.

Alle 8.15 il frontale tra una Volkswagen e una Smart, dove le vie Monte Nerone e Fornace intersecano l’interquartieri. Brutto scontro ma i due conducenti, fanesi di 52 e 31 anni, illesi. Il secondo episodio alle 15 a Fosso Sejore sulla statale: una diciassettenne pesarese ha perso il controllo dello scooter, all’altezza della svolta verso la panoramica dell’Ardizio, ed è caduta a terra. Intervenuto il 118, che l’ha trasportata al in ospedale per le cure del caso. Alle 17.15 urto fra due amiche quindicenni alla rotatoria di via Einaudi a Bellocchi: anche loro sono finite sull’asfalto. Una ragazza delle due ha riportato ferite più serie ed è stata trasportata a sua volta al pronto soccorso. Un’ora più tardi, all’incrocio fra via Vampa e via Einaudi, scontro fra una Citroen e un ciclomotore: alla guida della vettura un fanese di 72 anni, sul Phantom un quindicenne, che come negli incidenti precedenti è finito a terra ed è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118.

