Schianto tra due auto ferita una donna portata in ospedale

FANO - Incidente stradale davanti all’aeroporto poco dopo le 16: coinvolte due vetture, una Nissan Micra nera e una Ford Fiesta blu. La donna alla guida della vettura nera è stata trasportata da un’ambulanza del 118 al pronto soccorso, ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto la polizia municipale di Fano per stabilire modalità e responsabilità del sinistro. L'incidente ha complicato la viabilità della zona già messa a dura prova, in questi giorni, dai lavori per la bretella autostradale e dalla pioggia che, come spesso accade, paralizza completamente la città.