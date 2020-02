Fano, va a fuoco il tetto di una ditta: vigili al lavoro per diverse ore

FANO - Incendio al numero 5 di via Treves, nella zona industriale di Fano, sul tetto di un'azienda di circa 1000 metri quadri, la Grottaroli Sas, che lavora il legno per arredamento e mobili. Le fiamme si sono sprigionate durante alcuni lavori di manutenzione del tetto con della carta catramata. Questo, una volta, infiammata, è ricaduta all'interno dell'azienda mandando a fuoco alcuni macchinari e del materiale in legno. Sul tetto al momento dei lavori c'era il titolare dell'azienda. Tanta paura ma non si sono registrati feriti e i danni, alla fine, non sono stati ingenti. I vigili del fuoco di Fano sono stati però impegnati dalle 18.37 fino alle 21. © RIPRODUZIONE RISERVATA