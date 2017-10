Boutique svaligiata in centro I ladri sfondano una parete e poi portano via i vestiti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Furto della banda del buco l’altra notte in pieno centro cittadino. I ladri, sicuramente più di uno, hanno preso di mira il negozio di abbigliamento Guardaroba in via Arco d’Augusto 39. L’allarme è scattato intorno alle 5.15 ma all’arrivo sul posto dei proprietari del negozio, nessuna traccia di chi ha compiuto il colpo che ha avuto il tempo di fuggire con il bottino: capi di abbigliamento di pregio e un centinaio di euro in contanti.Ancora da quantificare l’ammontare della refurtiva ma si tratta sicuramente di un valore commerciale di diverse migliaia di euro. Ciò fa pensare che i ladri sapessero il fatto loro sia in materia di abbigliamento sia per quanto riguarda il locale. Probabilmente nei giorni scorsi erano entrati nel locale fingendosi clienti per effettuare un sopralluogo e preparare il colpo. Per mettere a segno il furto l’altra notte hanno scassinato la porta sul retro, quella del magazzino e già lì hanno trovato diversi capi di abbigliamento. In seguito sono entrati direttamente nel negozio sfondando una parete di cartongesso. Solo a quel punto è scattato il sistema di allarme.