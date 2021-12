Graziano Rossi resta ricoverato in Neurologia a Fano dopo un malore. Oggi la Tac di controllo

FANO - Graziano Rossi, 67 anni, resta ricoverato in osservazione nel reparto di Neurologia dell’ospedale di Fano. Il padre di Valentino Rossi, colpito da un malore nella giornata di sabato, sarà sottoposto a una Tac di controllo nella giornata di oggi. L’ex vicecampione mondiale nella categoria 250 è stato portato al Santa Croce di Fano in ambulanza, dopo una prima visita effettuata all’ospedale di Pesaro.

Graziano Rossi (nella foto, con Valentino, nel 2004) si trova in mani più che buone: il reparto fanese, da alcune settimane, è diretto dal dottor Francesco Logullo, vero fuoriclasse del settore, punto di riferimento nazionale nel campo della neurologia, già dirigente nelle unità operative degli ospedali di Macerata e ancora prima di Ancona, infaticabile e sempre in prima linea anche nelle ricerche innovative. Rossi senior, padre anche di Clara, 24 anni, è entrato in codice verde ma solo oggi, dopo il secondo accertamento diagnostico, sarà possibile avere un quadro chiaro della sua situazione. Centinaia i messaggi di vicinanza arrivati sui social.

© RIPRODUZIONE RISERVATA