Rubano e smontano motorino invece di andare a scuola Incastrati dalle telecamere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Rapidi, a loro modo anche efficienti, due quattordicenni piuttosto precoci sono stati scoperti dalla polizia mentre smontavano pezzo dopo pezzo uno scooter appena rubato nella zona di porta Maggiore. Invece di essere a scuola come tutti gli altri ragazzi della loro età, avevano trasformato in officina di fortuna il garage di casa e già iniziato a riverniciare, con un colore diverso dall’originale, alcuni pezzi del telaio. Tutto in un breve lasso di tempo, dimostrando notevole destrezza in questo genere di affari.Entrambi sono stati segnalati alla Procura del Tribunale dei minori ad Ancona per furto aggravato e danneggiamento. Ancora una volta l’area del Pincio a Fano si segnala a rischio. Nell’arco di pochi mesi due accoltellamenti, che hanno provocato lesioni molto serie alle vittime, e le ripetute denunce di presenze poco rassicuranti, in particolare quando cala la notte e all’ora di pranzo, quando centinaia e centinaia di studenti si accalcano alle fermate degli autobus per tornare a casa. Un quadro completato da atti vandalici e da danneggiamenti ricorrenti agli arredi pubblici. Insomma, un posticino tutt’altro che tranquillo.