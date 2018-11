Rubano dentro a un furgone batteria di backup e valigetta per un bottino da 1.000 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Hanno rubato all’interno di un furgone in sosta a Bellocchi, arraffando refurtiva per circa mille euro di valore. Del furto avvenuto nella XXX Strada si sono accorti i residenti che hanno subito postato la notizia su Facebook. Il furgone appartiene a una ditta informatica che si è vista sottrarre una batteria di backup per computer e una valigetta di attrezzi. Era probabilmente a questa che miravano i ladri che infatti si sono liberati subito della batteria che è stata ritrovata da alcuni residenti, ancora nella XXX Strada e nemmeno scartata dal suo involucro. Sull’episodio indaga il Commissariato di Fano presso cui è stata depositata la denuncia. Altra denuncia, oggi, segnalata per un furto avvenuto sulla strada che porta a Novilara: rotto il finestrino di una macchina e rubato un borsello con dentro, portafoglio, patente, codice fiscale e altri documenti.