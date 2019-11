Fano, raid dei ladri nella notte: razzie in casa e in due negozi

FANO - Il primo colpo l’altro ieri intorno all’ora di cena, dentro a un’abitazione a Calcinelli di Colli al Metauro, dove sono stati prelevati monili in oro e armi da caccia. Poi, nella notte, altri due furti seguendo il percorso della strada Flaminia: uno in un negozio di pasta fresca, sempre a Calcinelli, e l’altro in una gastronomia a Lucrezia di Cartoceto. Negli ultimi due casi i malviventi si cono concentrati sui registratori di cassa, puntando soltanto al denaro contante.

«Certe brutte sorprese fanno passare la voglia di tenere aperta un’attività», commentava ieri la titolare della pasta fresca Mirka. Si sospetta che la razzia sia opera di una stessa banda e se così fosse, la successione reale di colpi sembrerebbe questa: prima la casa, poi le due attività commerciali.

Fano, ladri in casa dell'ex assessore ma la punta del trapano si spezza

Da una conta iniziale dei danni subiti dalle vittime, il bottino più rilevante riguarderebbe l’abitazione. I ladri sono riusciti a entrare forzando una finestra, quindi hanno messo le mani su alcuni pregevoli monili in oro: secondo una prima stima dei carabinieri il loro valore ammonterebbe a circa 6.000 euro. Servizio completo sul Corriere Adriatico in edicola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA