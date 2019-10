Auto in fiamme sulla strada il mezzo era a metano sul posto i vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Auto a metano in fiamme in strada. Paura per un’auto andata a fuoco, nella tarda serata, a Monteschiantello. Il mezzo era alimentato a metano. La strada è stata chiusa momentanemanete al traffico creando una piccola fila di vetture, con diversi automobilisti intimoriti dalla colonna di fumo che si era alzata e risultata visibile anche a distanza: le fiamme sono state poi spente dai vigili del fuoco intervenuti da Fano ma l’auto è andata quasi del tutto bruciata. Nessun ferito (l'automobilista è prontamente sceso dalla vettura per poi dare l'allarme), nessuna altra vettura coinvolta.