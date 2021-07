Fano, finanziamento con documenti falsi, arrivano i carabinieri e scappa: «Correvo solo per fare attività fisica»

FANO «Correvo per fare un po’ di attività fisica», avrebbe detto un ventiduenne di origini campane ai carabinieri che lo stavano arrestando, venerdì, intorno alle 14.30, per la tentata truffa a un negozio nella galleria del FanoCenter e per possesso di documenti falsi. Ieri mattina si è svolta nel Tribunale a Pesaro l’udienza di convalida con giudizio per direttissima: il giovane è stato condannato a 16 mesi di reclusione ed è tornato in libertà.



Venerdì scorso i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile in servizio alla compagnia fanese hanno risposto alla richiesta di intervento in un negozio di prodotti elettronici, che si trova nella galleria del centro commerciale a Bellocchi, dove aveva destato dei sospetti il comportamento di un giovane intento a effettuare acquisti. Si è messo a correre in modo precipitoso, quando ha notato l’arrivo dei militi, ma è stato raggiunto nel parcheggio esterno e non ha opposto alcuna resistenza. Le indagini svolte dal nucleo operativo e radiomobile hanno permesso di accertare che il giovane avesse tentato poco prima di accendere un finanziamento per acquistare materiale elettronico (un IPhone 12, un Apple Watch e relativi accessori per un valore complessivo di oltre 1.600 euro), presentando una carta d’identità elettronica, il codice fiscale e una busta paga poi risultati falsi. Questi documenti erano rimasti sul bancone del negozio, quando il ventiduenne ha iniziato a correre: i carabinieri ritengono che si sia trattato di una fuga precipitosa, quando il ventiduenne ha intuito la mala parata. Ora si indaga anche su eventuali complici e su analoghi casi avvenuti in giro per l’Italia (uno a Macerata). Dopo il recente giro di vite impresso alla normativa anti-terrorismo, si specifica nella compagnia fanese che è previsto l’arresto obbligatorio per il possesso di documenti falsi validi per l’espatrio.

