Partono antifurto e anticendio arrivano vigili, polizia e militari ma al bar era tutto a posto

FANO - Scattano antifurto e anticendio al bar. E' accaduto davanti al bar di via Pisacane, lungo la statale Adriatica, ieri pomeriggio intorno alle 14.45. Sono arrivati in rapida successione carabinieri, polizia municipale e vigili del fuoco. Ma il bar era chiuso, non c'erano apparentemente fiamme né segni di effrazione. Subito risolto il mistero: per ragioni ancora da stabilite sono scattati contemporaneamente tanto l’allarme antincendio quanto l’antifurto. In sostanza due falsi allarme. Meglio così. Ma l'episodio oltre ad allarmare le forze dell'ordine e i proprietari del locali ha creato agitazione anche tra i residenti della zona.