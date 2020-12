Fano, no fumo, no party di Capodanno: sequestrato mezzo chilo di erba destinata allo sballo dei minorenni. Un arresto e una denuncia

FANO - Circa mezzo chilo di droga, fra hashish e marijuana, è stato tolto dal mercato locale degli stupefacenti. Gli agenti del commissariato ritengono che fumo ed erba, come sono chiamate in gergo giovanile le due sostanze, fossero destinati a giovani e giovanissimi per il consumo nel periodo delle festività natalizie. Arrestato per detenzione ai fini di spaccio un marottese di 26 anni, mentre per lo stesso reato è stato denunciato un ventenne di origini sudamericane.



Non ci sono collegamenti fra i due giovani: i provvedimenti nei loro confronti sono stati adottati al termine di due distinte indagini, condotte dagli agenti di polizia dopo avere individuato alcuni giovani assuntori, che poi sono stati segnalati alla Prefettura. L’età piuttosto bassa, si tratta in prevalenza di minorenni fra 15 e 17 anni, è un elemento comune in entrambi i servizi, coordinati dal vice questore Stefano Seretti. Un punto di incontro è stato individuato nel quartiere Poderino (già tenuto d’occhio in altre circostanze) e nelle vicinanze dell’area sportiva alla Trave, in particolare in prossimità del campo da baseball. Il personale del commissariato fanese ha accertato che, con il buio, questa stessa zona era frequentata da numerosi ragazzi per l’acquisto di droga.

Alcuni sono stati trovati con la sostanza stupefacente ancora addosso, mentre in altri casi lo stupefacente era consumato giù sul posto, appartandosi di qualche metro in luoghi ancor più discreti. Completati gli accertamenti, i poliziotti hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio il ventenne di origini sudamericane, trovato in possesso di marijuana per quasi 30 grammi. Un altro nutrito gruppo di ragazzi e ragazze aveva invece come propria meta la zona di Falcineto, che era raggiunta anche dai quartieri centrali della città in bicicletta oppure in motorino, se non in automobile nel caso dei maggiorenni (25 anni l’età limite). Una volta acquistata la droga, qualora avessero voluto consumarla subito, i giovani si appartavano spostandosi verso Bellocchi.



Al termine di questo filone d’indagine è stato arrestato, sempre per detenzione ai fini di spaccio, il ventiseienne marottese. A lui sono stati sequestrati oltre 250 grammi di hashish e circa altri 150 grammi di marijuana, insieme con un bilancino di precisione e denaro in contante, ritenuto dagli agenti l’incasso derivante dalla vendita dello stupefacente. Effettuato domenica scorsa, l’arresto è stato convalidato nel pomeriggio di ieri durante l’udienza con rito per direttissima. L’autorità giudiziaria ha disposto nei confronti del ventiseienne la misura degli arresti domiciliari.

