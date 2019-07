Bimba di 3 anni cade in casa Soccorsa in eliambulanza Paura per la madre incinta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Quell’attimo fatale che ti prende alla sprovvista e poi ti getta nel panico: un istante e i giochi tra due bambini si trasformano in un dramma. Una bimba di 3 anni, ieri intorno alle 13, giocava nella casa dei nonni materni a Cuccurano insieme a un altro bambino quando all’improvviso è caduta e ha battuto la testa. Subito soccorsa dai famigliari ha iniziato un pianto disperato e a quel punto è stato chiesto l’intervento del 118. Sul posto è arrivata un’ambulanza con il medico a bordo: la piccola, all’apparenza senza ferite, continuava a piangere disperatamente cadendo svenuta più di una volta. Un sintomo che i sanitari hanno deciso meritasse una verifica più approfondita e per questo è stata allertata l’eliambulanza per il trasporto ad Ancona.Gli agenti della polizia municipale hanno subito organizzato le cose per permettere l’atterraggio di Icaro al campo sportivo. Aperti i cancelli per facilitare i soccorsi hanno atteso l’arrivo dell’eliambulanza che come sempre desta preoccupazione e richiama attenzione. La piccola di 3 anni, issata a bordo del velivolo, è stata trasportata all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona dove è stata ricoverata e dove viene tenuta in osservazione. La piccola non sarebbe comunque in gravi condizioni e nessun pericolo per la sua vita a anche se vista la tenera età le precauzioni non sono mai troppe.Grande preoccupazione, subito dopo l’incidente, anche per la mamma della bambina che è incinta di 7 mesi e che come è naturale ha subito un gravissimo spavento.