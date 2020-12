Fano, saccheggio al Fanocenter. Ruba cellullare ma i carabinieri lo rintracciano a casa. Due giovani sorpresi con 200 euro di merce non pagata

FANO - Cinquantunenne denunciato per furto aggravato nel Fanocenter a Bellocchi. I carabinieri della compagnia fanese sono stati portati sulle sue tracce dalle riprese della video-sorveglianza, riguardanti una Golf bianca che si stava allontanando in tutta fretta.

Gli accertamenti hanno poi consentito di stabilire che l’intestatario dell’automobile coincideva con la descrizione dell’uomo sospettato di avere rubato un cellulare smartphone di buona marca (valore commerciale di 1.000 euro) in un negozio di telefonia nella galleria dell’ipermercato. A quel punto i militi della compagnia fanese hanno rintracciato il cinquantunenne fanese nella sua abitazione, che è stata perquisita: ritrovato il cellulare, è stato restituito al negozio. Analogo episodio sempre nell’ipermercato Fanocenter, ma all’interno dello Spazio Conad. In questo caso sono stati denunciati due giovani appena maggiorenni, uno dei quali di origine straniera, per avere arraffato un po’ di merce (valore commerciale complessivo di circa 200 euro). I prodotti sono stati subito restituiti, spiegano i carabinieri, perché i due giovani sono stati sorpresi sul fatto. Le telecamere li hanno ripresi, mentre nascondevano merce prima di passare alle casse.



Altre due denunce, però per droga, a carico di altrettanti ventenni pergolesi. Durante una perquisizione domiciliare, effettuata dai carabinieri di Pergola, i due sono stati trovati in possesso di cocaina (3 dosi) e 10 grammi di hashish, più l’occorrente per pesare e confezionare lo stupefacente. Il ventunenne è stato quindi segnalato all’autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio, mente il più grande dei due, 29 anni, è stato anche portato nel carcere di Villa Fastiggi a Pesaro, perché era sottoposto alla misura dell’affidamento in prova per un analogo reato. E a proposito di controlli fra costa ed entroterra, i carabinieri hanno contestato diverse violazioni delle norme anti Covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA