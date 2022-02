Carnevale, ci si mette anche il maltempo: rinviata la sfilata del carro, restano solo le bici

FANO - Ci si è messo di mezzo anche il tempo a ridurre questo scampolo di carnevale che già decurtato di iniziative per la pandemia, ieri è stato ancor più ridotto a causa delle proibitive condizioni atmosferiche. Il programma dell’unica domenica, rispetto le tre abituali in cui si sarebbero svolti i festeggiamenti, prevedeva la pedalata in maschera a cura di For-Bici, seguita dal carnevale in sup, dalla visita guidata alla fabbrica del carnevale e dalla presentazione del carro “Fano la divina” realizzato dagli studenti del licei artistico Apolloni.

Ciò che si è salvato è stata solo la pedalata in maschera e la visita ai cantieri di viale Piceno. Troppo rigide e soprattutto ventose le condizioni del tempo per consentire lo svolgimento del carnevale in sup, viste anche le condizioni del mare in burrasca e per permettere l’uscita del carro: un carro dantesco che nel periodo estivo sarò accompagnato da una mascherata ispirata ai costumi del XIV secolo, al momento illustrata da una mostra di foto e bozzetti.



Il tutto è stato rinviato al pomeriggio di martedì prossimo, ultimo giorno di carnevale, quando il carro dovrebbe sfilare, sempre tempo permettendo, da borgo Cavour fino a piazza Venti Settembre prima del rogo del Pupo. E’ significativo come gli studenti e gli insegnanti trovino ispirazione dal carnevale per organizzare il loro percorso didattico, segno di un attaccamento alle tradizioni della città e ai valori etici e sociologici espressi dalla manifestazione. Nonostante il tempo inclemente di ieri, però, si è svolta la pedalata in maschera organizzata da ForBici, grazie a coraggiosi ciclisti avvolti nelle loro mantelle azzurre di Bici e Baci che, partendo da piazza Venti Settembre hanno percorso il perimetro del centro storico, raggiungendo dapprima il bastione Sangallo, poi la rocca malatestiana, quindi il Pincio, sempre scortati da una autovettura della Polizia Locale.

Al momento del via, la loro impresa è stata salutata dall’assessore agli eventi Etienn Lucarelli e dalla presidente dell’ente Carnevalesca Maria Flora Giammarioli. L’impresa, non poco eroica, ha riportato alla mente la “corsa degli uomini ignudi” riproposta, purtroppo in un’unica edizione qualche anno fa, ancor più eroica, in quanto ha visto correre per la città un folto gruppo di atleti privi di vestiti in pieno inverno. Una iniziativa di riproporre in tutti i modi.



Sabato sera si è svolto la cena di carnevale con delitto al castello di Montegiove, già di per sé un maniero di forma edilizia goticheggiante; una cena in maschera con la partecipazione del gruppo dei “Cenatori”, un club che, come dice la parola, è formato da appassionati di riunioni attorno ad una tavola imbandita soprattutto di piatti tipici, semplici e genuini. A trovare il colpevole del delitto inscenato tra gli ospiti della serata è stato il promoter finanziario Ivan Goretti, mentre i premi per le migliori maschere se le sono aggiudicati un bel crociato e una ancora più bella Biancaneve. Il carnevale continua fino a domani, oggi alle 18 si terrà il consiglio comunale carnevalesco nel foyer del teatro della Fortuna.

