Il campo del derby rattoppato con il nastro adesivo Figuraccia per il Comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Il “fai da te” ha funzionato. Con il materiale di riporto che la premiata ditta Grandicelli-Patrignani-Serafini ha fissato con adesivo speciale sulle smagliature del fondo dell’impianto al coperto della Trave, garantito lo svolgimento del derby di serie B che ieri segnava la ripresa dell’attività ufficiale del calcio a 5 cittadino. 5-2 il finale che ha premiato Eta Beta (presidente Serafini) ai danni dell’Alma Juventus (presidente Patrignani), mentre a margine Flaminia (presidente Grandicelli) può tirare un sospiro di sollievo. La riuscita dell’operazione “rammendo” gli dovrebbe risparmiare una settimana di ansie in vista del prossimo match casalingo.Il timore era che gli arbitri potessero storcere il naso, quando in realtà non hanno fatto troppo caso a quelle stuccature. Altro semmai il problema per i giocatori, protagonisti di continue scivolate, ma qui c’entra la condensa che si crea spesso in quella struttura, non il grado di aderenza di un fondo che, a gara in corso, è stato anche sottoposto a continue asciugature. Adesso ci si chiede quanto a lungo terrà l’intervento tampone autogestito che ha permesso di salvare il salvabile, ma anche come si muoverà l’amministrazione comunale. Una risistemata un po’ più scientifica verrebbe a costare diverse migliaia di euro e dunque sull’opportunità di procedere con la sostituzione dell’attuale pavimentazione tutti d’accordo a partire dall’assessore Del Bianco. Solo che quei 25.000 euro vanno prima trovati, dopodiché bisognerà mettere in moto la macchina amministrativa.