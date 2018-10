Cade in giardino e muore dopo aver battuto la testa L'ospedale dispone autopsia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Muore sul colpo a 86 anni nell’orto di casa, a Fano in via 4 Novembre, a causa di una brutta caduta. La tragedia nel pomeriggio di venerdì, poco dopo le 17. Dopo avere strisciato una gamba contro un arbusto spinoso, l’anziana decide di lavare la ferita alla fontanella sul retro dell’abitazione ed è a quel punto, sostengono i carabinieri, che crolla a terra a causa di un malore e sbatte il volto, urtando il selciato in modo assai traumatico. La ricognizione cadaverica effettuata nell’obitorio dell’ospedale Santa Croce, su disposizione della Procura, non ha rilevato segni di violenza. L’ospedale ha disposto l’autopsia per accertare la causa di morte. Insieme con i carabinieri, che hanno effettuato gli accertamenti del caso, sono intervenuti i vigili del fuoco.