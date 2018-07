Dopo l'aratura del campo spunta un ordigno bellico Area messa in sicurezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Ormai si è scatenata una reazione a catena: si sommano infatti i rinvenimenti di ordigni bellici nel territorio della nostra provincia oggetto di intensi bombardamenti sia dal cielo che dalla artiglieria terrestre, durante il secondo conflitto mondiale. L’ultimo è venuto alla luce ieri, dopo l’aratura, sul ciglio della strada che da Fenile conduce a Carignano, a 100 metri prima dell’incrocio con la strada comunale della Gaggia, al confine con i campi delle cantine Di Sante. Probabilmente si tratta di un proiettile inesploso di un obice di piccole dimensioni. La zona dove è venuto alla luce l’ordigno è stata subito presidiata dai vigili urbani di Fano e messa in sicurezza con una recinzione, mentre il proiettile è stato ricoperto di pietre. Sarà poi la Questura a predisporre i provvedimenti necessari, a seconda della pericolosità del residuo bellico, tramite la rimozione da parte degli artificieri o l’esplosione sul posto tramite un innesco come è stato fatto decine di volte in occasione di rinvenimenti simili.