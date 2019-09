I bagnini di salvataggio senza i loro pattini nell'ultima domenica di lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Non era scaduto il contratto che il personale che presta servizio nelle spiagge libere è stato privato dei pattini di salvataggio. Giunto al termine della stagione, il servizio avrebbe dovuto cessare alle 18 di ieri ma già nel pomeriggio di sabato, a Fosse Sejore, i pattini non c’erano più pur permanendo i bagnini sulla spiaggia. Se si fosse creata una situazione di pericolo, il personale avrebbe dovuto raggiungere la persona in difficoltà nuotando e magari perdendo del tempo prezioso. Della disfunzione è stata data notizia alla Capitaneria di Porto che avrebbe svolto i dovuti accertamenti. «E’ una questione di serietà – ha dichiarato Enzo Maggi della associazione Mare Dentro – il servizio è stato assegnato dal Comune per tre anni dietro un compenso di 140.000 euro e deve essere svolto nei termini dovuti, mettendo nelle condizioni il personale di utilizzare i mezzi a sua disposizione fino all’ultimo minuto previsto dal contratto».