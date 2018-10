Appartamento dato in affitto a extracomunicari, dichiarato inagibile per degrado igienico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Il Comune di Fano, con un’ordinanza emessa dal settore urbanistica, ha dichiarato la temporanea inagibilità di un appartamento di una casa situata sulla statale Adriatica a Ponte Sasso, appartenente alla Cassa di Risparmio di Fabriano e di Cupramontana, in quanto trovato in grave stato di degrado igienico – sanitario.Il provvedimento è stato richiesto dagli operatori dell’Area Vasta 1 che, nel corso di un controllo avevano rilevato “gravi carenze igieniche sanitarie, legate alla umidità e allo stato di notevole degrado dei locali visitati, nonché condizioni di pericolo connesse alla presenza di bombole gpl e all’impianto elettrico manomesso”. Un secondo controllo effettuato dai vigili urbani, aveva riscontrato che l’appartamento in questione, posto al primo piano, “si presentava in condizioni generali insalubri, con presenza di umidità, sporcizia, cavi volanti, bombole gpl detenute nel terrazzo e all’interno dei locali per alimentare i fornelli”. Tra l’altro l’interno 8 “si presentava privo di tutte le dichiarazioni di conformità degli impianti presenti”. Il ripristino della agibilità risulterà subordinato alla presentazione della documentazione comprovante l’eliminazione dei pericoli e degli inconvenienti riscontrati, nonché alla presentazione della dichiarazione di conformità degli impianti presenti. L’immobile risulta affittato a extracomunitari