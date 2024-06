«Abbiamo scalato l'Everest». Le prime parole di Matteo Ricci eurodeputato Pd

PESARO - «Abbiamo scalato l'Everest». Matteo Ricci affida le prime dichiarazioni da eurodeputato in pectore ad una storia su Instagram: maglietta blu, il logo di Pesaro Capitale della Cultura 2024 alle spalle, il sindaco uscente di Pesaro ha ottenuto una vittoria personale straordinaria alle Europee, bissando in preferenze il suo diretto competitor, il consigliere regionale Carlo Ciccioli di Fratelli d'Italia.

«Stanno arrivando gli ultimi seggi da Roma e arriveremo intorno a 100mila preferenze - dice Ricci -.

Un risultato storico e impensabile. Sono stati mesi difficilissimi, abbiamo scalato l'Evereste voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno supportato e dato la carica. Vorrei abbracciarli uno ad uno. Adesso parte la riscossa in Europa dove si incrociano i destiti degli italiani, parte la riscossa anche per le Marche perché 52mila preferenze è un risultato impensabile ed esce la riscossa anche per il Pd con un risultato incoraggiante. Adesso dobbiamo mettercela tutta. Grazie Grazie Grazie»