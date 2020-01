Colli al Metauro, una folla in lutto per i funerali di Elisa e Sonia

LEGGI ANCHE:

COLLI AL METAURO - Una comunità in lutto per il doppio funerale di Elisa Rondina Sonia Farris , le due amiche travolte e uccise all'uscita della discoteca all'alba dell' Epifania . La frazione di Calcinelli di Colli al Metauro è stata il palcoscenico di un dolore ininterrotto che ha coinvolto oltre mille persone. La chiesa di Santa Croce ha accolto al mattino i funerali della maestra Elisa, 43 anni, il pomeriggio le esequie di Sonia, la sua amica parrucchiera di 34 anni. «Ti vogliamo tanto bene, sarai sempre nei nostri cuori». Un’emozione fortissima ha invaso la chiesa quando i bambini e le bambine della scuola primaria Falcone, a Tavernelle, hanno voluto salutare per un’ultima volta la loro amata maestra, con voci tenui, a volte impercettibili e con parole semplici, genuine, e sincere.Davanti a loro, nella zona dell’altare, una chiesa stipata di persone anche lungo i corridoi laterali. Circa mille i presenti contando anche coloro che sono rimasti sul sagrato per mancanza di spazio all’interno, hanno partecipato ieri al funerale. Tutto il paese. Nessuno ha voluto mancare al commovente commiato. Presente anche il sindaco di Colli al Metauro, Stefano Aguzzi che ha decretato il lutto cittadino. Il primo cittadino ha elogiato la sensibilità della giovane insegnante. La stessa commozione si è ripetuta poco dopo, nel pomeriggio, per l'addio a Sonia Farris. Straziante il momento quando la mamma Daniela, affranta, ha voluto baciare la bara. Subito dopo un applauso scrosciante tutto per Sonia. Per la morte di Elisa Rondina e Sonia Farris è stato arrestato l'autotrasportatore senigalliese Massimo Renelli.