Ictus al volante in autostrada salvato dalla Stradale che lo scorta fino a Senigallia

CATTOLICA - Ha subìto un ictus mentre era alla guida della propria Bmw in autostrada, all'altezza di Riccione, è andato in stato confusionale ma, grazie all'intervento della Polizia Stradale e al sangue freddo di un amico che lo seguiva a ruota, dietro di lui, l'auto è stata fermata senza conseguenze all'altezza di Senigallia. Sono stati chilometri di paura. E' accaduto venerdì sera e per alcuni momenti si è temuto che l'uomo, 63 anni, originario di San Marino, senza più cognizione e lucidità, potesse provocare un incidente.L'avvisaglia del problema si è verificata al casello di Riccione, dove i due dovevano uscire. L'uomo sulla Bmw ha invece tirato dritto e non ha risposto poi alle telefonate dell'amico che, con prontezza, ha continuato a seguire l'auto avvisando però la Stradale. Dopo vari tentativi, lungo l'A14, l'uomo è stato intercettato a Cattolica e, al telefono con un operatore della polizia, ha piano piano eseguito i comandi fino a fermarsi all'altezza di Senigallia. Lì, è stato soccorso dal 118 e ricoverato all'ospedale di Ancona dove non sarebbe in pericolo di vita.