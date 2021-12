Catria, bufera di neve, fulmine e blackout: riapertura record in 24 ore. Cotaline 1400 e park regolarmente in funzione

FRONTONE - E’ tornato a splendere il sole nelle terre del Catria e ieri, dopo il blackout del giorno precedente, hanno riaperto gli impianti. Una giornata da incubo quella di sabato: un fulmine ha colpito la cabina di media tensione presso la stazione di monte, causando purtroppo diversi danni. Per quasi 24 ore ininterrottamente, tecnici e gestori, sono stati al lavoro in condizioni meteo piuttosto proibitive per risolvere le tante problematiche.

Saltati fusibili, schede, neon e tanto altro. Oltre alla funivia è venuta mancare la corrente anche al ripetitore Wind e di Eolo, provocando l’inevitabile malfunzionamento delle rete internet e telefonica. Dopo gli ultimi interventi all’alba, ieri verso le 9 impianto in funzione per le prove di apertura. Risposte positive e alle 10 la biglietteria ha aperto al pubblico. Tanti appassionati, attratti dalla bellissima giornata di sole, seppur fredda, e dalla neve, sono saliti in quota, provenienti da un po’ tutta la provincia pesarese e non solo. A 1400 metri circa 40 centimetri di neve, con accumuli anche superiori al metro in alcune zone. Piste chiuse, ma rifugio Cotaline 1400 e Kinderland Adventure Park aperti.



Una cartolina meravigliosa e tanto divertimento per tutti. Per bambini, famiglie, per chi ama camminate immerso in un paesaggio colorato di bianco o semplicemente rilassarsi gustando le tante specialità proposte al rifugio. E in molti, nel pomeriggio, hanno fatto tappa ai mercatini Nel Castello di Babbo Natale. Un’offerta, quella composta dalla montagna, dai borghi, dall’enogastronomia e dagli eventi di qualità, che, ancora una volta, si rileva vincente. Al momento la riapertura degli impianti è prevista per il prossimo week-end. Poi, con ogni probabilità, porte aperte durante le festività natalizie, con la speranza che continui a nevicare.

