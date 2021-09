Cartoceto, schianto in moto sulla Flaminia: centauro 60enne portato in eliambulanza a Torrette

CARTOCETO Un 60enne di Cartoceto è stato soccorso dall’eliambulanza nel pomeriggio di ieri e trasferito a Torrette in prognosi riservata dopo uno scontro lungo la Flaminia. La sua moto è finita contro un Ducato Fiat guidato da un 40enne di Colli al Metauro rimasto illeso. Potrebbe essersi trattato di una mancata precedenza o di una disattenzione Il Ducato procedeva in direzione mare-monti. Il motociclista con senso di marcia contraria. Lo schianto all’altezza del supermercato Aldi di Cartoceto al confine con Colli. Accertamenti condotti dai carabinieri di Colli al comando del luogotenente Pannaccio. In un primo momento sembrava che il motociclista non avesse riportato conseguenze gravi. Con il passare del tempo gli operatori del 118 hanno ritenuto opportuno l’intervento dell’elisoccorso. Nella tarda serata si è appreso che il motociclista è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti.

