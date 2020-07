Carpegna, soccorso rocambolesco per un escursionista anconetano a Passo Cantoniera

CARPEGNA Un soccorso rocambolesco quello condotto nella tarda mattinata di ieri dai vigili del fuoco di Macerata Feltria nella zona del Passo Cantoniera, lungo il sentiero 118 che dal Carpegna si addentra nel Sasso Simone e Simoncello. Boschi fitti e itinerari tortuosi che si aprono su scenari mozzafiato: un paradiso per gli escursionisti che nella giornata di domenica si sono avventurati a frotte sul complesso montuoso per addentrarsi nel suo cuore. Ma non tutto è filato liscio. Ne sa qualcosa il 62enne escursionista anconetano che pur essendo in buona forma fisica è stato colto da malore lungo il difficoltoso sentiero.



Non era ancora mezzogiorno. L’uomo non era solo e altri escursionisti hanno dato l’allarme anche se il salvataggio non è stato dei più semplici a causa del luogo impervio e del fitto bosco. Sul posto è giunta poco dopo la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Macerata Feltria che ha raggiunto e soccorso l’escursionista per il trasbordo in ospedale.



Nel frattempo era stato allertato anche Icaro ma l’eliambulanza che si è alzata in volo da Ancona non è potuta atterrare proprio a causa della vegetazione troppo intricata. A questo punto ai vigili del fuoco non è restato altro che percorrere il sentiero a ritroso con il ferito trasportato in barella. Trasporto non semplice perchè quel tratto del sentiero 118 è impervio e tortuoso e bisogna fare attenzione a non incespicare, soprattutto se si trasporta qualcuno in barella.



L’operazione si è rivelata delicata e complessa e ci sono voluti 40 minuti buoni ai vigili del fuoco - in tutto cinque, aiutati anche da altri escursionisti lungo il tragitto che hanno offerto una preziosa collaborazione - per arrivare alla strada principale dove il 62enne escursionista è stato poi preso in carico dall’ambulanza del 119 in attesa di trasferirlo al pronto soccorso di Urbino.

Poche ore dopo, intorno alle 14, un’altra richiesta di intervento, sempre per un’escursionista. Questa volta a dovere essere soccorsa era una donna che lungo il percorso in cui si era avventurata insieme ad altre persone, è caduta malamente rompendosi una gamba. L’infortunio è accaduto nella zona di Villagrande di Montecopiolo. Sul posto si sono portati sempre i vigili del fuoco di Macerata Feltria e una squadra del 118.

