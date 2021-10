Frontale tra auto a Smirra, due feriti portati a Urbino: strada chiusa per circa due ore

CAGLI Incidente frontale tra due auto a Smirra di Cagli, sulla Flaminia, nei pressi del distributore Catria Energy Fontalba e del ristorante Jolly. Il traffico sulla statale 3 è stato quindi temporaneamente bloccato, come ha riportato Anas, in entrambe le direzioni con non pochi disagi per la viabilità della zona.



Un intervento necessario per ripristinare la sicurezza sulla strada, ripulire il manto stradale e spostare i veicoli evitando così l’arrivo di altre auto. Ancora prima, con l’arrivo di due mezzi di soccorso erano stati liberati dalle lamiere i due automobilisti portati precauzionalmente all’ospedale di Urbino. In un primo momento, infatti, visto la violenza dell’impatto, si era temuto il peggio e si era temuto anche per il coinvolgimento di ulteriori vetture. Fortunatamente così non è stato.



Al vaglio del personale intervenuto, comunque, la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, due mezzi dei vigili del fuoco di Cagli e due ambulanze, una da Cagli e l’altra da Fossombrone. Le operazioni di soccorso e ripristino della viabilità sono durante circa un’ora e trequarti.

