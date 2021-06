Paura ad Apecchio: 13enne deve indossare il casco ma all'interno scopre una vipera

APECCHIO - Un pomeriggio di passione sportiva, come quello che può essere per un tredicenne che si appresta a “cavalcare” il suo quadriciclo mono marcia per i saliscendi della sua fattoria, con l’ultimo atto di preparazione quello di prendere il casco appoggiato sopra un trattore in una rimessa.

Un atto che per poco si poteva trasformare in dramma visto che una vipera nel frattempo vi si era distesa all’interno. Il ragazzino, però, si è accorto del velenoso rettile posizionato tra guanciale e visiera, facendo d’istinto un salto indietro e chiamando subito il padre, non lontano, che è prontamente intervenuto (i dettagli non sono noti). Un pizzico sulla fronte sarebbe potuto risultare molto pericoloso.

