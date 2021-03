Uomo travolto e morto sul colpo mentre attraversa la strada. Inutile ogni soccorso

APECCHIO - Incidente mortale, questa mattina, nel centro di Apecchio. Un uomo di 75 anni è stato travolto mentre attraversava la strada. Il decesso è avvenuto praticamente sul colpo, dopo uno sbalzo di svariati metri. A nulla è servito il pronto intervento del personale del 118. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro mortale ed eventuali resposanibilità. L'accaduto, anche per via della dinamica brutale quanto improvvisa dell'investimento, ha profondamente scosso le persone presenti e, a macchia d'olio, in breve tempo, tutta la piccola comunità apecchiese.

