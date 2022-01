Fiamme sul tetto della casa in centro, i pompieri devono togliere i coppi infuocati per domare l'incendio

APECCHIO Paura, fumo e lingue di fuoco in un appartamento sopra la pizzeria “Il Greco” ad inizio di via della circonvallazione. Intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco di Cagli e i carabinieri locali per regolare il traffico sottostante. Colpa di un camino andato a fuoco che poi ha trovato esca facile nella soffitta in legno. Un denso fumo si è subito alzato in cielo. I vigili hanno lavorato fino a buio inoltrato, scoperchiando le tegole, in gran parte del tetto, per spegnere l’ultima fiammella. I danni sono notevoli. Per fortuna un residente ha visto quello che stava succedendo e, in attesa dei rinforzi, ha smorzato il fuoco aprendo un sifone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA