Apecchio, impianto eolico: ufficiale, il Comune ricorre in appello al Consiglio di Stato. In ballo quasi 500mila euro

APECCHIO - Con atto di Giunta Comunale numero 23 del 15 marzo è stato deliberato il ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar Marche numero 178/2021. L’oggetto del contendere è il riconoscimento dei dovuti economici stabiliti dalla convenzione stipulata tra questo Comune e l’Azienda Marche Energie Rinnovabili Srl.

Il Tar delle Marche ha prima accolto l’istanza del Comune di Apecchio, con un decreto ingiuntivo di 330.00 euro all’Azienda, ma al suo ricorso la sentenza si è ribaltata, ordinando questa volta al Comune di ridare indietro pure la somma di 140.00 euro già intascata e in piccola parte messa già in bilancio. Per il Comune di Apecchio l’ultima carta da giocare è stata quella di ricorrere entro al Consiglio di Stato.

