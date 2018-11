Coppia cerca funghi e si perde nel bosco Salvati grazie al Gps

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APECCHIO - Un pomeriggio dai due volti quello che ha trascorso ieri una coppia di coniugi di Mondavio, che usciti a cercare funghi sono finiti però con il perdersi tra i boschi. Per fortuna però si tratta di una storia a lieto fine per i due tornati a casa sani e salvi. La coppia, entrambi di circa 50 anni residenti a Mondavio, ha parcheggiato la propria auto alle pendici della zona boschiva di Apecchio. Ciò è accaduto intorno alle 14 quando i due si sono messi a cercare funghi passeggiando nell’area della Valguerriera. A mano a mano che le ore passavano tutto sembrava filare liscio fino alle 17.30 circa. Il tempo infatti si era guastato, una nebbia sempre più fitta era scesa e la luce del sole cominciava piano piano a sparire.Quando i due hanno cominciato a tornare indietro si sono accorti di non sapere più da che parte andare. Dopo alcuni tentativi, tutto inutile: non ritrovavano più il luogo dove avevano lasciato la propria auto. A quel punto i due hanno chiamato il figlio con il cellulare. E’ stato lui infatti a far scattare i soccorsi con i carabinieri di Urbino e alcune squadre di vigili del fuoco, in particolare i distaccamenti di Cagli e Macerata Feltria, allertate e piombate sul posto. Le ricerche sono scattate verso le 17.50. Passate nemmeno due ore, grazie alla tecnologia di geolocalizzazione presente nei propri smarphone, una squadra di vigili insieme ad alcuni carabinieri hanno individuato la coppia che nel frattempo si era rifugiata nei pressi di un agriturismo, chiuso per l’inverno, il Valguerriera Relais. Con i cellulari oramai scarichi la coppia, comunque sapendo di essere stata rintracciata, ha atteso con pazienza i soccorritori che sono arrivati sul posto.