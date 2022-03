Tirreno-Adriatico tutta da vivere, viabilità e orari: la mappa della corsa e quello che c'è da sapere sulla tappa Apecchio-Carpegna

VALLEFOGLIA - La Tirreno-Adriatico, corsa ciclistica nata nel 1966 con l’idea di collegare i due mari, domani attraverserà alcuni comuni dell’alta e della Bassa Val del Foglia con la sesta tappa Apecchio – Carpegna. La viabilità per la giornata subirà quindi interruzioni e sospensioni in diversi territori. Ricordiamo che la corsa a tappe è iniziata lunedì 7 marzo da Lido di Camaiore e culminerà, domenica 13, con partenza e arrivo sempre sotto le palme di San Benedetto del Tronto. L’Apecchio-Carpegna sarà la penultima tappa. Una straordinaria vetrina internazionale per il nostro territorio.





Il primo comune interessato è quello di Apecchio dove la gara avrà inizio. Qui vige il divieto di transito e sosta dalle 15 di oggi alle 16 di domani in piazza San Martino, piazza della Libertà, via Matteotti e Garibaldi – Terrazzone. Solo per domani divieto di transito e sosta in via Nenni dalle 5 alle 12 e dalle 7 alle 12 in via Alighieri, Piazza Primo Maggio, via Circonvallazione, via Papa Giovanni XXIII, largo Avis, via San Francesco, via Nicolucci, via Roma e via della Madonna.





Qui il passaggio prevede per sabato 12 la chiusura al traffico dalle 10.30 alle 12.30 delle seguenti vie: Strada Provinciale S. Gregorio; via Benedetto Croce; via Mazzini; via M. della Libertà; via Kennedy; via Falasconi; SS 73 bis (Bivio Borzaga). Dalle 9 sarà istituito in queste vie anche il divieto di sosta.



Quando l’evento attraverserà Mombaroccio(primo Gran Premio della Montagna) è prevista la chiusura dalle 12 alle 13.30 della strade provinciali sp 80 e sp 32. La garatoccherà, anche se in piccola parte, Carrara di Fano e il Comune di Pesaro, in particolare nelle frazioni di Villa Betti di Monteciccardo e Ginestreto con relative chiusure temporane della strada che tagli in due queste frazioni.



Nel comune di Vallefoglia domani le chiusure saranno dalle 12 alle 14.30 e interesseranno la Strada Provinciale 26 che dal capoluogo di Sant’Angelo in Lizzola conduce in località Apsella per fare ingresso sulla rotatoria della Strada Statale Montelabbatese in direzione Morciola. Dalla Chiesa di Morciola si entrerà nella S.S. 423 Urbinate per attraversare le località di Cappone, Capponello, Bucaferrara e Via Ca’ Labalia, per poi attraversare il paese di Gallo di Petriano e proseguire verso Urbino. Per le famiglie con i figli che frequentano l’ ICS Pian del Bruscolo e la scuola elementare di Bottega è bene sapere che per quanto riguarda il trasporto scolastico non sarà effettuato il servizio dello Scuolabus n.3 per il rientro a casa dal momento che la tratta di sua competenza è chiusa in quell’intervallo di tempo. Lezioni del tutto sospese invece nella scuola di Sant’Angelo in Lizzola dal momento che la gara ciclistica attraverserà il centro abitato.



Anche Urbino vedrà transitare la Tirreno-Adriatico (con traguardo volante). A Canavaccio dalle 10.30 alle 12.30 circa chiudono via Bocca Trabaria Sud e via Nazionale, e salendo verso Urbino dalle 12.30 alle 14.30 chiude la SS 423 Urbinate. Ad Urbino sempre dalle 12.30 alle 14.30 chiusa via Laurana, via Giro dei Debitori, via Gramsci, via Comandino, via Guido da Montefeltro a Gadana e la Strada provinciale 9 a Schieti. Dalle ore 13 alle 15, chiusura di un tratto della Strada Statale 744 da Casinina in direzione Lunano e della Strada provinciale 3 Montecalvo in Foglia in direzione Casinina. Nel comune di Lunano il passaggio prevederà la chiusura al traffico dalle 13.30 alle 15.30 sulla Strada Statale 744 da Casinina verso Lunano, corso Roma e Sp 18 Mutino direzione Carpegna.



A Carpegna, comune di arrivo della tappa (con due Gran Premi della Montagna) che evoca Marco Pantani (il circuito comunale sarà effettuato due volte con la salita al Cippo), ci saranno i cambiamenti più rilevanti. Dalle 19 di oggi alle 21 di domani ci sarà il divieto di transito e sosta in piazza Conti, via P.A. Guerrieri; via Cippo, via Amaducci, via R. Sanzio; via Duilio Selvi, via Salvadori, un tratto di via Roma, via Falconieri, piazza Tobagi, via Tigli, via Patrignani, Piazza Conti Mario, via Pian dei Roghi.



Dalle 7 alle 21 di domani divieto di sosta e rimozione in via Moro (dove l’area parcheggio adiacente Officina Venturini sarà utilizzata come area deposito per i veicoli rimossi». Dalle 8 alle 21 sempre di sabato divieto di transito e sosta in via Rio Maggio, via Ungaretti, viale Paradiso, via Mazzini, via San Nicolò. Dalle 14 alle 18 coinvolte via Caferro, via Roma, Piazza Conti, via Amaducci, via Mazzini, via Cippo, via Monte, via Cantoniera, viale Paradiso. Arrivo previsto tra le 16.11 e 16.51.



A seguire questa tappa lunga 213 Km, decisiva, suddivisa in due parti, saranno collegati più di 150 paesi nel mondo. Uno spettacolo di sport e socialità in presenza (che potrà essere seguito lungo le strade che toccherà) e una straordinaria vetrina internazionale, visibile su Eurosport in diretta dalle 16 sul canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn. Diretta in chiaro dalle 15 anche su su Raisport Hd con passaggio alle 16.15 su Rai Due per i finali di tappa e in streaming su Raiplay.



© RIPRODUZIONE RISERVATA