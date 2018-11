Carambola tra due auto Giovane mamma ferita portata in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ACQUALAGNA - Brutto incidente, questa mattina, a Pole frazieone di Acqualagna. Per cause ancora in corso di accertamento sono rimaste coinvolte in una carambola due auto. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e una squadra dei vigili del fuoco. La zona è stata messa in sicurezza e, per qualche ora, il traffico è stato deviato subendo dei rallentamenti. Coivolta una giovane mamma con il proprio figlio a bordo dell'auto. La donna è stata portata in osservazione all'ospedale di Urbino, mentre per il piccolo, fortunatamente, non ci sono state ripercussioni fisiche ma solo una buona dose di paura.