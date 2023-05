​ MONDOLFO - Dopo i l murale fotografic o distrutto a Mondolfo , strappati anche i manifesti con i necrologi. Ieri mattina sono stati rinvenuti a terra sul marciapiede di via Romont i segni di un nuovo raid compiuto da ignoti che senza alcun motivo razionalmente spiegabile se la sono presa con i manifesti dei defunti.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Della Dora, una morte senza perché: l'Ast dispone l'indagine sulla salma. Una marea di messaggi di cordoglio per il segretario dem di Fano

Ancora teppismo

Un ulteriore episodio di teppismo, che fa seguito ad altri fatti recentemente accaduti come ad esempio l’aggressione e la lite scoppiata in centro storico, all’uscita di un ristorante, quando un turista milanese era stato colpito con un pugno al naso da un minorenne del posto apparso piuttosto agitato.

Solidarietà a Sorcinelli

Il consigliere comunale Pd Samuele Mancini esprime solidarietà a Filippo Sorcinelli per i danni riportati al murale di Kalesnikov (targa imbrattata e foto strappate) vicino alla torre dell’acquedotto, inserita all’interno del progetto culturale “Galleria senza soffitto”.