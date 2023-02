Maneskin a spasso per Pesaro a poche ore dal concerto: pranzo da Gibas, selfie con i fans. E a Victoria regalano le patatine

PESARO - Saranno anche fuori di testa ma non sono tanti diversi da noi. I Måneskin, alla fine, sono come ragazzi qualunque, o quasi. Damiano, Vic, Ethan e Thomas hanno trascorso la due giorni pesarese, prima dell'attesissimo concerto che si terrà questa sera alla VitriFrigo Arena, la vera data zero del loro tour italiano nei palazzetti di tutta Italia (rimandata l'anno scorso a causa del Covid), vivendo città.

Da Pasqualon ai selfie per strada

Della cena da Pasqualon (storica osteria pesarese nel cuore della città, in piazza del Popolo) di Victoria e Thomas si sa più o meno tutto. A quell'ora, con Pesaro avvolta dalla nebbia che manco Londra nei suoi giorni migliori, un tasso di uggiosità da fare invidia al Mogol più ispirato, i camerieri del ristorante non li avevano neppure riconosciuti. Anche perché, diciamocelo, dopo mesi di concerti in tutto il mondo tutto ti aspetti tranne che la band italiana più premiata venga a mangiare i passatelli con i funghi piuttosto che una Rossini.

Da Gibas a Silvana Ratti

Si sa di meno, invece, del pranzo terminato poco da Gibas (ristorante di pregio su San Bartolo con vista mozzafiato sul mare) o dell'incontro da Victoria, con completo leopardato ormai d'ordinanza, con Silvana Ratti, la signora indiscussa della moda pesarese e titolare della boutique di lusso in via Rossini. Quello che è certo è che Victoria si è concessa a tutti i fan inonando i social pesaresi di selfie con lei tra viale Trieste (alloggiavano al Nautilus) e via Branca, la voia dello struscio pesarese.

Le patatine di Victoria

Non solo: ieri sera, per le prove alla VitriFrigo Arena, dove nel 2017 erano arrivati come signori nessuno e tante belle speranze per le audizioni di X-Factor, Damiano e Victoria hanno avvicinato i loro fans ai cancelli del palazzetto. Ancora selfie e video. C'è chi, in mancanza di altro, ha allungato un pacchetto di patatine a Victoria che, divertita, ha risposto «Non è che le avete drogate, eh». Foto e video che sono state subito rilanciate e condivise alla velocità della luce da fan di tutto il mondo. Come la famiglia arrivata dall'Olanda o quella giunta dalla Macedonia: padre, madre e due figli. La mamma, per dire, aveva tatuato sul braccio "Il Ballo della Vita, lo stesso tattoo di Damiano titolo del primo album dei Måneskin.