PESARO Sale la “febbre” dei Maneskin in città: l’attesissimo tour partirà proprio da Pesaro, la città che li lanciò nel 2017, durante le audizioni di X Factor, verso il successo “planetario”. I biglietti sono introvabili da mesi, l’intero staff della Vitrifrigo Arena è costretto al massimo riserbo e nulla trapela su ciò che si vedrà questa sera.

Il tour

Il tour americano Loud Kids Tour, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, che ha toccato, nel 2022, Messico, Canada, Nord America e Sud America (terminato a Las Vegas il 16 dicembre) è stato sicuramente un ottimo banco di prova per la band romana che, sembra, manterrà lo stesso assetto. Molte le date in Europa, ma sulla Russia i Maneskin hanno la loro personale posizione: «Siamo devastati per il popolo ucraino e vogliamo dimostrargli la nostra totale solidarietà. A causa delle decisioni prese da chi è al potere, decisioni che affliggono le vite di civili innocenti, non ci esibiremo in Russia. Dobbiamo essere uniti per la pace, ora e per sempre».

L’entusiasmo

Pesaro è ufficialmente la data 0 con cui i Maneskin si presentano al pubblico europeo ed è proprio per questo che il tutto è top secret. E se martedì sera Victoria De Angelis, bassista della band, e il chitarrista Thomas Raggi, hanno cenato da Pasqualon, i fan, tra cui due ragazzi provenienti dalla Croazia, non si arrendono e assediano la Vitrifrigo Arena per cogliere anche un solo attimo del passaggio dei loro beniamini. Ieri pomeriggio le prove, intorno all’ora di pranzo e poi fuga nell’hotel pesarese che pare essere il Nautilus. «Un concerto attesissimo da tutta la città, dopo il rinvio dello scorso anno a causa del Covid, ora finalmente ci siamo», afferma il sindaco Matteo Ricci, che tornerà oggi da Roma e non è escluso un suo incontro diretto con la band proprio stasera. «È un grande onore ospitare la data zero del tour europeo dei Maneskin, band iconica e dal grande successo mondiale. - prosegue Ricci - Uno dei gruppi più forti del panorama musicale internazionale, che, ricordiamo, ha mosso i suoi primi passi proprio nell’allora Adriatic Arena. Nel 2017 Pesaro ha portato bene ai Maneskin, e domani, a distanza di quasi sei anni, apriremo simbolicamente con loro il grande triennio della Capitale italiana della Cultura 2024: sarà un grande crescendo rossiniano, all’insegna della musica e dei grandi eventi». Luca Pieri è soddisfatto: «Non capita tutti i giorni di ospitare la data zero del tour europeo di una delle rock band più amate a livello internazionale e se a questo aggiungiamo il fatto che ad aprile alla Vitrifrigo Arena si esibirà anche Renato Zero comprendiamo come l’Astronave sia un contenitore di eventi eccezionale.

Siamo un riferimento

«Un vero e proprio punto di riferimento per le manifestazioni sportive, artistiche e per la convegnistica capace di generare un indotto economico a beneficio del territorio considerevole e di promuovere Pesaro in tutto il mondo. Questo è merito della qualità e della versatilità del nostro impianto, della professionalità del nostro staff e dell’appetibilità del nostro territorio che piace sempre più».