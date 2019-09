Mamma muore in vacanza a Cortina Lascia due figli minorenni, città sconvolta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

PESARO - È scivolata davanti agli occhi del marito, precipitando per oltre 100 metri. Tragedia a Cortina, tra il rifugio Dibona e il Pomedes, durante un’escursione tra le montagne: morta sul colpo una donna pesarese di 49 anni. Le sue iniziali sono S.P.: il nome completo è omesso per tutelare i due figli minorenni, rimasti a Pesaro e ancora all’oscuro dell’accaduto. Solo nella giornata di oggi, infatti, saranno avvisati dal padre che, in stato di choc ma senza aver riportato ferite o traumi, dovrebbe tornare a Pesaro.