Pesaro, i numeri del maltempo (in attesa delle cifre): 1.386 interventi. Il Prefetto ringrazia: «Risposte immediate e concrete»

PESARO - Provincia flagellata dal maltempo, sono stati 1386 gli interventi coordinati dal CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) presso la SOI (Sala Operativa Integrata) regionale, presieduto dal Prefetto di Pesaro e Urbino Emanuela Saveria Greco, operativo h.24 dalle ore 6 del 16 maggio fino alle ore 19 del giorno successivo (termine dello stato di allerta arancione), al quale hanno partecipato, la Protezione civile regionale, il presidente della Provincia, i sindaci di tutti i comuni della provincia, le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, la Capitaneria di Porto, la Polizia Stradale, il Volontariato di Protezione Civile, il 118, la Croce Rossa e, in collegamento da remoto, Anas e i gestori dei servizi e delle dighe.

La furia della tempesta

Il numero degli interventi eseguiti da tutte le componenti del CCS è indicativo del quadro della furia della tempesta che si è abbattuta sul territorio provinciale e che ha provocato frane e smottamenti di rilievo su tutte le arterie della provincia, allagamenti di campi, garage, aziende, scuole, sottopassi - tra cui quello del casello autostradale di Pesaro - e appartamenti, per alcuni dei quali si è reso necessario allontanare le famiglie. Di seguito gli interventi effettuati da ogni componente del CCS.

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO (dato fino alle ore 16.00 del 18 maggio)

192 interventi realizzati

19 in atto 78 chiamate in coda

367 richieste differibili, di cui il 10% si trasforma in interventi

ANAS

22 interventi per frane e smottamenti

PROVINCIA - SERVIZIO STRADE

208 interventi tra personale interno e ditte esterne

28 strade provinciali chiuse e 38 a senso unico alternato;

COMUNI DELLA PROVINCIA

468 interventi effettuati dalle Polizie Locali ai quali vanno aggiunti quelli messi in atto dagli uffici tecnici dei comuni e dai Gruppi comunali di volontariato, il cui numero al momento non è noto.

QUESTURA di Pesaro e Urbino

30 interventi a Pesaro; 10 a Urbino e 10 a Fano

COMANDO PROVINCIALE ARMA DEI CARABINIERI

66 interventi

598 chiamate gestite

72 militari impiegati negli interventi

POLIZIA DI STATO - SEZIONE POLIZIA STRADALE

Interventi 56

21 pattuglie autostradali

15 pattuglie ordinarie

87 unità operative complessivamente impiegate

20 chiamate di soccorso dal 113

oltre 500 chiamate di soccorso da privati

diversi presidi dinamici e statici in autostrada A14 e sulle statali SS16, SS744, SS746, SS3, SS73bis

COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA

12 pattuglie impiegate sul territorio provinciale

SERVIZIO 118

208 interventi per soccorso sanitario di varia natura

VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

186 volontari impiegati sul territorio

116 interventi

17 mezzi all’opera

Le frane in atto

Solo la prontezza dei sindaci, che hanno condiviso l’invito del Prefetto a chiudere le scuole ed aprire subito i COC (Centro Operativo Comunale), nonché il monitoraggio continuo dei corsi d’acqua e delle strade assicurato dagli stessi, dalla Regione, dalla Provincia, dai gestori delle dighe e dall’Anas, con l’attuazione delle necessarie e immediate misure, hanno evitato conseguenze più gravi per la popolazione e i territori.

Il ringraziamento del Prefetto

Rimane comunque al momento ancora molto critica la situazione delle arterie della provincia per il movimento franoso ancora in atto. Tutti gli enti stanno procedendo ora alla quantificazione dei danni provocati dall’ondata di maltempo anche in vista della preannunciata dichiarazione dello stato di emergenza. «Ancora una volta l’impegno di tutti, la condivisione degli interventi e la circolarità tempestiva delle informazioni, anche mediante apposita chat - spiega la Prefettura - sono stati fondamentali per affrontare, nell’emergenza, le varie problematiche. La presenza in Sala Operativa Integrata degli assessori regionali Baldelli e Aguzzi, del Presidente della Provincia, del Sindaco di Pesaro e di tutti i Sindaci della provincia - anche da remoto-, nonché di tutte le componenti del soccorso, ha permesso di conoscere in tempo reale la situazione di criticità dei territori e di condividere gli interventi necessari da attuare nell’immediatezza».

Il Prefetto, nel ringraziare tutti per la prontezza nell’agire in situazione di grande difficoltà, ha dichiarato «l’aver fatto squadra nell’affrontare una così grave calamità naturale è stato determinante per individuare tempestivamente le criticità dei territori, dare concrete e immediate risposte alle richieste di soccorso della popolazione, intervenire prontamente per chiudere o interdire parzialmente le arterie stradali e per diramare alla popolazione i necessari messaggi».