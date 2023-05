Maltempo, Pesaro duramente colpita: 11 milioni di danni stimati. Arriva il post del sindaco Ricci

PESARO- 11 milioni di euro. Questa la conta dei danni nel territorio di Pesaro derivanti dall'ultima ondata di maltempo. Lo ha comunicato il primo cittadino pesarese Matteo Ricci attraverso un post sulla propria pagina Facebook.

Il post del sindaco



Questo il post pubblicato dal sindaco: "Ammonta ad oltre 11 milioni di euro la conta dei danni, nel solo territorio del Comune di Pesaro, causati dal maltempo. 3.430.000,00€, sono le spese per la messa in sicurezza del territorio, 7.500.000,00€ i danni subiti dai privati distribuiti su oltre 170 segnalazioni (numero in costante aumento) arrivate all’Amministrazione. È il responso del piano redatto dai tecnici del Comune dopo i sopralluoghi di questa mattina con la Protezione Civile Nazionale e Regionale.

Domani pomeriggio ci sarà il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe decidere sullo Stato d’Emergenza per il nord delle Marche e Toscana. Ieri la premier Giorgia Meloni si è presa l’impegno di fare nuovo provvedimento ad hoc, attendiamo fiduciosi".

