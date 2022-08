Da San Costanzo a Riccione in treno: Barbara colpita da malore in stazione e salvata dagli agenti della Polfer. «Sono angeli»

RICCIONE «Gli agenti della Polfer sono i suoi angeli: hanno salvato la mia Barbara». Sono le parole di Francesco, residente a San Costanzo, compagno della donna colpita lo scorso 4 agosto, poco prima delle 14.45, da un arresto cardiaco mentre era in attesa del treno alla stazione di Riccione. La donna era insieme a una collega di lavoro quando si è sentita male.

«Era sotto choc per l'investimento delle due sorelle»

«Penso si sia agitata anche per quanto accaduto alle due sorelle travolte dal treno a Riccione, me lo ha ripetuto più volte». La donna è stata letteralmente salvata dagli agenti della Polfer, un medico fuori servizio, e poi dalla prontezza del 118 che l'ha portata in ospedale. «Quando starà meglio (Barbara è ora in terapia intensiva ma non in pericolo di vita, ndr) andremo personalmente a ringraziare gli agenti della Polfer» ha spiegato Francesco.