Federico, 33 anni, calciatore, si accascia al volante e muore al ritorno da una cena con la squadra

VALLEFOGLIA - Ha accostato l’auto sul ciglio della strada sentendo che il malessere già avvertito nel corso della cena, stava crescendo. Si è fermato e nella notte del solstizio d’inverno il suo cuore giovane, cuore d’atleta lo ha tradito.così, 33 anni di Villa San Martino, detto Bebo, centrocampista dell’, nell’abitacolo appena illuminato dalla luce di servizio. Era reduce da una cena del sabato sera in compagnia degli amici della sua squadra di calcio, compagine che milita in Terza categoria, al ristorante la Vecchia Fonte di Sant’Angelo in Lizzola.Federico, raccontano sconvolti i suoi amici, aveva già detto di non sentirsi bene e così intorno all’una di domenica, aveva salutato la compagnia, salendo in macchina diretto a casa. Ma non è riuscito a fare molta strada: la sua auto è stata infatti trovata accostata sul ciglio della strada che costeggia le mura di Sant’Angelo in Lizzola.L'allarme è stato dato da una guardia giurata di una società di vigilanza privata. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno effettuato diversi tentativi di rianimazione. Sono arrivati anche gli amici della squadra, ma per Federico non c’è stato nulla da fare. I carabinieri della stazione di Montelabbate sono intervenuti per i rilievi di legge.Nelle prossime ore la procura disporrà l’autopsia per capire l'esatta causa della morte.