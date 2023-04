PESARO L’hanno trovato morto in auto poco prima delle 20 in una stradina nascosta nel parco del San Bartolo. A dare l’allarme un passante che ha allertato i soccorsi. Ma per l’uomo, un 80enne pesarese, non c’era più niente da fare. Era già privo di vita, probabilmente per un infarto, un malore che lo ha colto all’improvviso e che non gli ha lasciato scampo. O forse sì.

Magari l’uomo poteva essere salvato, ma nessuno ha dato l’allarme per tempo. Perchè tra i tanti aspetti ancora da chiarire c’è una certezza che si è fatta strada tra gli inquirenti: l’anziano, nel momento in cui si è sentito male, non era solo. Con lui c’era qualcuno, molto probabilmente una donna. Ed è quella donna che sta tentando di rintracciare la polizia, non solo per definire le circostanze dell’accaduto ma anche perchè pare che tra gli effetti dell’uomo ritrovati mancasse una grossa somma in contanti, circa 700 euro, con cui avrebbe dovuto fare dei pagamenti. Somma di cui erano a conoscenza i familiari ma di cui non è stata trovata traccia. Il pensionato, è stato scoperto all’interno della sua auto, un suv, trovata con le portiere aperte. L’uomo era riverso sui sedili. All’esterno, a pochi metri, il suo cellulare. Il magistrato ha disposto l’autopsia.